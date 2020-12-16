16 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 14:34 — REGNUM Сразу оговорюсь — я далек от того, чтобы злорадствовать по поводу вынужденного переноса токийской Олимпиады-2020 на предстоящий год. Хотя в блогосфере не раз встречал злые высказывания о том, что это японцам за то, что они поддержали бойкот российских олимпийцев, выдвигая различные препоны и унизительно заставляя их выступать не под флагом своего Отечества, а под «капитулянтским» белым.

Олимпида. Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя коронавирус не отступает, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выражают уверенность в том, что Олимпиада в Токио непременно пройдет летом 2021 года. И не просто пройдут запланированные соревнования атлетов со всего мира, но и на Олимпиаду прибудут из-за рубежа многочисленные болельщики и туристы, которые будут наблюдать за спортивной борьбой на трибунах стадионов. При этом сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность освободить иностранных туристов, которые приедут на Олимпиаду в Токио, от двухнедельного карантина, введенного из-за коронавируса. Но, чтобы въехать в страну, иностранцам необходимо будет предоставить несколько справок об отрицательном результате тестов на коронавирусную инфекцию, которые были сделаны непосредственно перед вылетом в Японию.

Хотя ранее рассматривался вариант проведения Олимпиады по сокращенной программе и без зрителей на трибунах, что было бы оправданно, губернатор Токио Юрико Коикэ заявляет о проведении летом 2021 года Игр при максимально возможном заполнении спортивных объектов зрителями.

Губернатор Токио Юрико Коикэ Weforum.org

Не смущают японские власти и связанные с переносом Олимпиады неизбежные дополнительные расходы. Организаторы Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио достигли соглашения с правительством Токио и центральным правительством о выделении еще 294 миллиардов иен (2,83 миллиарда долларов) на расходы, связанные с переносом игр на год, а также меры противодействия коронавирусу. Это дополнительно к уже затраченным на организацию токийской Олимпиады 13 миллиардам долларов.

Олимпийские кольца плывут возле Одайбы Real Estate Japan

Конечно, японское правительство хотело бы уже не заработать на Олимпиаде, как планировалось, а хотя бы компенсировать затраченные средства, но уверенности в том, что даже при проведении летом 2021 года Игр это получится, нет. Даже если к лету волна заболеваний спадет, по понятным причинам массового заезда в Японию болельщиков и туристов ожидать трудно. Да и японцы боятся одновременного наплыва иностранцев из-за рубежа. Среди них можно услышать такие настроения: «Как гражданину своей страны мне, конечно, жалко затраченных на Олимпиаду огромных средств. Но как отец семейства я с опаской отношусь к приезду в Токио множества иностранцев, проконтролировать каждого из которых на коронавирус, полагаю, невозможно. Наша страна островная, и, если бы во время прекратилось авиасообщение с зарубежными странами, возможно, масштабы заболевания в Японии были бы не столь серьезными».

Штаб-квартира Японской вещательной корпорации NHK J o

Такие настроения сегодня разделяют многие японцы. Как сообщает японская национальная телекорпорация NHK, на сегодняшний день почти треть жителей Японии не поддерживают идею проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Результаты опроса показали, что сторонников проведения в стране в следующем году одного из самых ожидаемых событий спортивного мира оказалось 27%, в то время как против выступили 32% респондентов. Мнения японцев относительно проведения Олимпиады в стране в 2021 году разделились почти поровну. Еще 31% опрошенных уточнили, что считают верным решением в условиях пандемии коронавируса вновь объявить о переносе Игр на более поздний срок.