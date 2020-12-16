Москва, , 13:48 — REGNUM Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов назван лучшим голкипером недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба лиги.

На счету Билялова три победы в трёх играх, в одной из которых он сыграл на ноль. Процент отраженных бросков составил 96,2, коэффициент надёжности — 1,00.

Лучшим защитником признан игрок «Северстали» Владислав Провольнев, одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели. Он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Лучшим нападающим признан форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста, набравший 7 (5+2) очков в четырёх матчах, что стало лучшим результатом недели.

Лучшим новичком стал форвард ЦСКА Максим Соркин. 20-летний игрок забросил две шайбы, одна из которых стала для него дебютной в КХЛ.