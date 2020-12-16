Казань, , 13:13 — REGNUM Масштабная подготовка к проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года началась в столице Татарии. О программе игр и ходе подготовки к ним сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Предстоящее спортивное событие — значимое во всех смыслах, отметил он. Организация и проведение соревнований для спортсменов с особенностями интеллектуального развития требует тщательной и серьезной подготовки. Главная цель проекта — адаптировать этих людей в нашем обществе, предоставить им равные возможности для демонстрации своих навыков и талантов. Игры, своего рода, уникальная площадка для этого. В крупных соревнованиях примут участие порядка 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. В программу игр вошли: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, фигурное катание, лыжные гонки, шорт-трек и бег на снегоступах.

Предварительными датами открытия и закрытия игр рассматриваются 22 и 28 января 2022 года соответственно. Соревнования на снегоступах проведут на стадионе «Буревестник», горнолыжный спорт и сноуборд — ГСОК «Свияга», флорбол — Казанская академия тенниса, лыжные гонки — лыжно-биатлонные комплекс, шорт-трек и фигурное катание — дворец спорта.

Послами Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани стали Татьяна Навка, Ксения Соловьева, Александр Овечкин, Алексей Нечаев и Александр Легков.

Для работы на Играх планируют привлечь около 3 тыс. волонтеров. От них заявки на участие принимаются до мая 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, Специальная Олимпиада существует в России уже 30 лет и насчитывает около 130 тыс. спортсменов, которые принимают участие в спортивных соревнованиях по всей стране.

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