Вашингтон, 16 декабря 2020, 12:05 — REGNUM Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проводить домашние матчи на своих аренах. Об этом 16 декабря сообщает портал Colorado Hockey Now.
Отмечается, что руководство НХЛ больше не рассматривает вариант с проведением чемпионата в «пузырях»,
При этом выездные игры планируется проводить только между командами одного дивизиона. При этом вероятность того, что матчи будут проходить без зрителей, по-прежнему существует.
Напомним, сезон 2019/20 был доигран в «пузырях» в канадских Торонто и Эдмонтоне. Новый сезон может начаться в январе, команды проведут по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82.