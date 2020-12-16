Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проводить домашние матчи на своих аренах. Об этом 16 декабря сообщает портал Colorado Hockey Now.

Отмечается, что руководство НХЛ больше не рассматривает вариант с проведением чемпионата в «пузырях», т. е. когда все команды играют по очереди на нескольких заранее подготовленных аренах.

При этом выездные игры планируется проводить только между командами одного дивизиона. При этом вероятность того, что матчи будут проходить без зрителей, по-прежнему существует.

Напомним, сезон 2019/20 был доигран в «пузырях» в канадских Торонто и Эдмонтоне. Новый сезон может начаться в январе, команды проведут по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82.