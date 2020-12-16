Сан-Паулу, Бразилия, , 11:59 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес. В четвертьфинале «Палмейрас» одержал победу над парагвайским «Либертадом».

В ответном матче бразильская команда победила со счётом 3:0. Голы забили Густаво Скарпа (21), Рони (68) и Габриэля Менино (82). С 64-й минуты «Либертад» играл в меньшинстве после удаления защитника Ивана Пириса.

Первый матч между этими командами прошёл 9 декабря. Встреча завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Палмейрас» победил по сумме двух встреч и стал первым полуфиналистом турнира.

В полуфинале бразильский клуб сыграет с победителем пары «Ривер Плейт» (Аргентина) — «Насьональ» (Уругвай). В первом матче победу со одержал аргентинский клуб счётом 2:0. Ответная игра состоится 18 декабря.