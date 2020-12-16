Москва, , 11:18 — REGNUM Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов не вернётся на этот пост. Об этом 16 декабря заявил президент Федерация гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

«Кандидатура Евгения Васильевича рассматриваться не будет. Он великий человек, великий тренер, я его очень люблю и уважаю, но его здоровье не позволяет ему рассчитать на то, чтобы возглавить сборную России», — сказал Шишкарёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки проиграли команде Дании на чемпионате Европы и не сумели выйти в полуфинал турнира. После матча Шишкарев объявил, что главный тренер команды Амброс Мартин будет отправлен в отставку.

Напомним, под руководством Трефилова команда четыре раза выигрывала чемпионат мира, а в 2016 году стала победителем Олимпийских игр. Он был вынужден оставить пост главного тренера из-за проблем с сердцем.

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