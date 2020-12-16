Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял второе место в рейтинге самых успешных спортсменов 2020 года по версии американского издания International Business Times. Об этом 15 декабря сообщается на сайте издания.

В 2020 году Нурмагомедов провёл один бой. В октябре он победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После этого он объявил о завершении карьеры.

Первое место в рейтинге занял баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Замкнул тройку чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри.

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