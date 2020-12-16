Москва, , 10:35 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева начала подготовку к чемпионату России. Об этом 15 декабря сообщает «Спорт день за днём».

Отмечается, что Туктамышева, которая в конце ноября заразилась коронавирусом, полностью поправилась. Сейчас она находится на базе в Новогорске вместе с группой Алексея Мишина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список участников первенства страны. В нём значится Туктамышева.

Чемпионат России по фигурному катанию состоится 22−27 декабря в Челябинске.

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