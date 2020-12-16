Милуоки, США, , 10:31 — REGNUM Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подписал новый контракт с командой. Об этом 16 декабря сообщает журналист Шамс Чарания в Twitter.

Соглашение рассчитано на пять лет, в течение которых Адетокунбо заработает $228,3 млн. Отмечается, что этот контракт является крупнейшим в истории НБА.

Адетокунбо выступает в НБА с 2013 года за «Милуоки Бакс». Греческий баскетболист дважды признавался самым ценным игроком (MVP) НБА.