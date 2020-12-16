Москва, , 09:57 — REGNUM Амброс Мартин будет отправлен в отставку с поста главного тренера женской сборной России по гандболу. Об этом 16 декабря заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

«Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Он отметил, что в последнем интервью Мартин сказал, что сконцентрирован на двух командах, одна из которых — сборная России, вторая — семья.

«Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде», — добавил Шишкарёв.

Также он заявил, что к матчу за пятое место на ЧЕ-2020 команду будет готовить другой тренер. Мартин возглавлял сборную России с августа 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки проиграли сборной Дании и не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы.

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