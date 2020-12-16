Хернинг, Дания, , 09:48 — REGNUM Женская сборная России по гандболу проиграла сборной Дании в третьем матче основного раунда чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счётом 23:30.

Российская команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. Теперь российские гандболистки сыграют с командой Нидерландов за пятое место.

Напомним, сборная России прошла в основной раунд, обыграв сборные Испании, Швеции и Чехии.

Ранее российские гандболистки никогда не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебряные медали.