Хернинг, Дания, 16 декабря 2020, 09:48 — REGNUM Женская сборная России по гандболу проиграла сборной Дании в третьем матче основного раунда чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счётом 23:30.
Российская команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. Теперь российские гандболистки сыграют с командой Нидерландов за пятое место.
Напомним, сборная России прошла в основной раунд, обыграв сборные Испании, Швеции и Чехии.
Ранее российские гандболистки никогда не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебряные медали.