Франкфурт-на-Майне, Германия, , 09:35 — REGNUM «Айнтрахт» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Боруссии» хет-трик оформил полузащитник Ларс Штиндль. У «Айнтрахта» дубль на счету форварда Андре Силвы, ещё один гол забил хавбек Аймен Баркок.

На сегодняшний день «Айнтрахт» занимает девятое место в чемпионате Германии, в активе команды 14 очков. «Боруссия» идёт на восьмом месте с 18 очками.

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