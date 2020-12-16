Москва, , 09:35 — REGNUM В турнире проекта «Московский киберспорт» по игре UFC 4 примут участие известные бойцы смешанных единоборств. Об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФКС Москвы.

В соревновании примут участие спортсмены Камил Гаджиев, Абубакар Нурмагомедов, Чоршанбе Чоршанбиев, Дмитрий Бикрев, Саша Стоун, а также капитан «Сборной РУДН» в «КВН», ныне заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев. Турниры по UFC 4 пройдут с 16 по 20 декабря 2020 года.

Напомним, «Московский киберспорт» — это серия онлайн-турниров по различным соревновательным дисциплинам, организованная для поддержки киберспорта в период пандемии. Сейчас проходит уже второй сезон проекта.

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