Штутгарт, Германия, , 09:31 — REGNUM «Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Униона» голы забили защитник Марвин Фридрих (12) и нападающий Тайво Авонийи (78). У «Штутгарта» отличился форвард Саша Калайджич, оформивший дубль (28).

На сегодняшний день «Штутгарт» занимает седьмое место в чемпионате Германии, в активе команды 18 очков. «Унион» идёт на шестом месте с 18 очками.

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