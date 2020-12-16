Вулвергемптон, Великобритания, , 08:33 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Челси» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 49-й минуте матча счёт открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Тем не менее «Вулверхэмптон» смог вырвать победу благодаря голам хавбека Даниэла Каштелу (66) и форварда Педру Нету (95).

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает 10-е место в чемпионате Англии, в активе команды 20 очков после 13 матчей. «Челси» идёт на пятом месте с 22 очками.

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