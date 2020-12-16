Манчестер, Великобритания, , 08:29 — REGNUM «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 30-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. На 43-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш срезал мяч в свои ворота.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает шестое место в чемпионате Англии, в активе команды 20 очков после 12 матчей. «Вест Бромвич» идёт на 19-м месте с семью очками.

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