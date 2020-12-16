Москва, , 06:34 — REGNUM Стартовала заключительная неделя второго сезона турнира «Московский киберспорт». Об этом 15 декабря ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Отмечается, что в рамках турнира последние соревнования по NHL 21 состоятся 20 декабря 2020 года, призовой фонд составит 5 тыс. рублей, победитель получит 3 тыс. рублей. Penalty Cup по FIFA 21 пройдёт 16−17 декабря, призовой фонд составит 10 тыс. рублей.

Вторые соревнования по гоночному симулятору Assetto Corsa пройдут 19−20 декабря, победители разделят призовую сумму в размере 130 тыс. рублей. Четвёртый турнир NBA 2K21 «Движение вверх» пройдёт 17 декабря, отмечается, что лучшие 32 игрока попадут в суперфинал, победитель которого получит PlayStation 5.

Новая консоль Sony также станет одним из призов турнира по файтингу (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) UFC 4. Соревнования в «лёгком весе» пройдут 16 декабря, «среднем» — 17 декабря, «тяжёлом» — 18 декабря и «супертяжёлом» — 19 декабря.

Напомним, в рамках турнира «Московский киберспорт» с 15 по 19 декабря будут проходить соревнования Московской Студенческой Киберспортивной Лиги. Матчи по StarCraft II пройдут 15 декабря и 19 декабря 2020 года (призовой фонд — 5 000 рублей), по Dota 2 в формате 5×5 — 16 и 17 декабря (призовой фонд 25 тыс. рублей).