Лондон, , 23:38 — REGNUM Лондонский «Челси» уступил «Вулверхэмптону» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась с минимальным преимуществом хозяев в счете — 2:1.

Героем встречи стал Педру Нету, он принес победу «Вулверхэмптону», забив решающий мяч на последних минутах встречи. Также в их составе отличился Даниэл Поденсе. Единственный гол «Челси» на свой счет записал Оливье Жиру.

На данный момент «Вулвз» занимают девятое место в таблице чемпионата с 20 очками. «Челси» — пятые с 22 баллами.