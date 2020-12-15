Рига, , 22:52 — REGNUM Рижское «Динамо» приняло на своем льду нижегородское «Торпедо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» и завершилась победой гостей с преимуществом в две шайбы — 6:4.

«Рижане» дали настоящий бой «торпедовцам». Команды несколько раз пропускали друг друга вперед пока в середине третьего периода счет не стал 4:4. Это заставило «динамовцев» замедлиться, а гостей, наоборот, — ускорить темп игры.

В завершающие минуты «Торпедо» забросил дважды в ворота соперника, голами отличились Иван Чехович и Джордан Шварц.

Таким образом, «Торпедо» выхватил два победных балла и закрепил за собой седьмую строчку Восточной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах. Рижское «Динамо» занимает последнее место Запада с 15 очками на счету.