Милуоки, США, , 21:45 — REGNUM Клуб НБА «Милуоки Бакс» подпишет новое супермаксимальное соглашение с форвардом Яннисом Адетокумбо, информирует в своем твиттере журналист Шэмс Чарания.

По данным источника, стороны договорились о пятилетнем соглашении на сумму в размере 228,3 миллиона долларов. Это самый дорогой контракт за всю историю существования лиги.

26-летний Адетокумбо был выбран «Бакс» под общим 15-м номером драфта-НБА в 2013 году. В лиге форвард провел семь сезонов и за это время успел стать двукратным MVP. Грек в среднем набирает 20,1 очка, 8,9 подбора и 4,3 передачи за матч НБА.