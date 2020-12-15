Мюнхен, Германия, , 20:32 — REGNUM Стали известны планы мюнхенской «Баварии» на ближайшее трансферное окно.

Согласно информации портала Sport Bild, «Бавария» не планирует приобретать новых игроков. Сообщается, что клуб хочет уделить больше внимания воспитанникам академии. В летнее трансферное окно «баварцы» подписали в свой состав семь футболистов.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к защитнику «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Из команды могут уйти два защитника основного состава — Давид Алаба и Джером Боатенг. В СМИ утверждалось, что Упамекано является главной трансферной целью мюнхенской команды на данный момент.

Сейчас «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, отставая от «Байера» на одно очко.