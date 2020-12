Москва, , 17:03 — REGNUM 15 декабря в рамках четвертьфинала онлайн-турнира по CS: GO MIDNITE Nine to Five 7 российская команда Gambit одержала победу над шведами из Dignitas со счетом 2:0 на картах Vertigo (16:11) и Overpass (16:8).

MVP встречи был признан 26-летний казахский киберспортсмен Абай «Hobbit» Хасенов, коэффициент k/d которого составил 1,6.

В полуфинале Gambit встретятся с K23.