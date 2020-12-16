Москва, , 06:56 — REGNUM Официальная Стратегия развития физкультуры и спорта в России до 2030 года дышит оптимизмом, число спортивных объектов в стране приближается к 300 тысячам, а аварийных среди них всего 1%. Не закралась ли в этот подсчет серьезная ошибка, на примере состояния спортивных объектов в городе Саратове, рассуждает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Вратарь. 1963 МАММ / МДФ

Спортивная инфраструктура после развала СССР активно разрушалась, то, что можно было продать, вроде металлических ограждений, разворовывалось, остальное ветшало и приходило в негодность. Зачастую построенные в центральных районах городов с учетом удобства доступа, спортивные площадки воспринимались как лакомый кусок для отъема в пользу строительства точечной застройки или под автостоянку. Там же, где такого не случилось, сохранившиеся спортивные объекты стали использоваться для тренировки профессиональных команд, что закрыло к ним массовый доступ также надежно, как если бы они были разрушены.

А что остается детям? В не таком уж захолустном Саратове дворовые спортплощадки не ремонтировались так давно, что вряд ли могут исполнять свою функцию. На основании чего же стратегия заявляет такое прекрасное состояние массового спорта? Читайте статью Евгения Цоца «Россия — спортивная страна с развитой инфраструктурой. Неужели?».