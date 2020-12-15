Москва, , 15:38 — REGNUM Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала три ошибки арбитра Алексея Сухого в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Урал». Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что на 27-й минуте Сухой ошибочно не вынес второе предупреждение игроку «Урала» Андрею Егорычеву. На 28-й минуте он ошибся, не назначив пенальти в ворота «Урала». А на 57-й минуте он ошибочно назначил 11-метровый в ворота екатеринбургской команды.

Кроме того, он на 47-й минуте матча судья правильно показал вторую жёлтую карточку форварду «Урала» Павлу Погребняку.

Напомним, матч ЦСКА — «Урал» прошёл 13 декабря завершился вничью — 2:2.

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