Москва, , 15:23 — REGNUM Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) не нашла ошибок в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак». Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что по просьбе клубов комиссия рассмотрела три спорных эпизода, но ни в одном случае не нашла ошибок в действиях главного арбитра Игоря Панина.

Матч «Сочи» — «Спартак» прошёл 12 декабря и завершился победой сочинского клуба со счётом 1:0.

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