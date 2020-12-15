Варшава, , 14:54 — REGNUM 14 декабря известный польский футболист Роберт Левандовский получил очередную награду. На этот раз капитан сборной Польши получил титул «Золотой игрок» по версии Tuttosport. Эта награда вручается ежегодно в рамках подведения спортивных итогов года Golden Boy Awards. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Польский футболист провел выдающийся сезон 2019/2020, а также продемонстрировал хорошие показатели в первой половине текущего сезона (2020/2021). В текущем году Левандовский уже получил награду игрока года по версии Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, лучшим игроком года его признал популярный спортивный портал goal.com.

В четверг, 17 декабря, Роберт Левандовский может получить еще одну награду. Поляк вошел в тройку номинантов по результатам опроса Всемирной футбольной ассоциации (ФИФА) на звание футболиста года. Вместе с игроком мюнхенской «Баварии» за данный титул поборются Лионель Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Ювентуса».