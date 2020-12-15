Санкт-Петербург, 15 декабря 2020, 14:27 — REGNUM Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» пройдёт при пустых трибунах. Об этом 15 декабря сообщается на сайте «Зенита».
Отмечается, что присутствие на матче разрешено только зрителям в изолированных ложах.
«В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», — говорится в сообщении.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 16 декабря в Санкт-Петербурге. Ранее в таком же формате прошла игра 18-го тура «Зенит» — «Динамо».
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