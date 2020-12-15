Москва, , 13:15 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не сыграет с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России по футболу. Об этом 15 декабря заявил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

В начале декабря стало известно, что Кокорин получил повреждение в матче 16-го тура с «Ротором» (2:0). Из-за этого он пропустил игру 17-го тура с «Тамбовом» (5:1) и встречу 18-го тура с «Сочи» (0:1).

В текущем сезоне Кокорин сыграл в восьми матчах чемпионата России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Матч с «Зенитом» состоится 16 декабря.

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