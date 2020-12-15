Москва, , 13:11 — REGNUM Заседание по делу главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско не будет перенесено и состоится 15 декабря. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Ранее «Спартак» попросил РФС перенести заседание на более позднюю дату в связи с тем, что Тедеско не сможет присутствовать на рассмотрении дела 15 декабря из-за вылета в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

Григорьянц заявил, что не видел обращения «Спартака».

Напомним, 12 декабря после матча «Сочи» — «Спартак» московский клуб заявил, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбления в адрес Тедеско. В подтрибунном помещении между командами произошла потасовка с участием Тедеско.

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