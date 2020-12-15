Москва, 15 декабря 2020, 12:46 — REGNUM Турнир по смешанным единоборствам ACA 116 пройдёт в Москве без зрителей. Об этом 15 декабря сообщил президент организации Алексей Яценко.
«В целях профилактики распространения коронавируса мы решили отказаться от присутствия зрителей на финальном турнире года», — сказал Яценко.
Турнир состоится 18 декабря в телевизионном формате. Главным событием вечера станет поединок российского бойца Марата Балаева с бразильцем Фелипе Фроесом за титул чемпиона лиги.
Напомним, ранее Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова решением судей.
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