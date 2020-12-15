Москва, , 12:42 — REGNUM Федерация хоккея России (ФХР) ожидает, что будут проданы все билеты на Кубок Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ФХР отметили, что ожидают полную продажу билетов в связи ограничениями Роспотребнадзора по числу зрителей на массовых мероприятиях.

«В предыдущие годы на матчах сборной собирались полные трибуны», — заявили в ФХР.

Напомним, матчи Кубка Первого канала состоятся в Москве на «ЦСКА-Арене» с 17 по 20 декабря. Арена вмещает 12,1 тыс. человек, но трибуны разрешено заполнить не более чем на 25%.