Алжир, , 12:09 — REGNUM Алжирский теннисист Аймен Ихлеф пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей. Об этом 15 декабря сообщает Tennis Integrity Unit (TIU).

Ихлеф признан виновным в том, что он четыре раза участвовал в договорных матчах. Кроме того, он дважды привлекал к участию других теннисистов, три раза не сообщал о предложениях сдать игру.

Также 23-летний алжирский спортсмен отказывался сотрудничать со следствием. Всего он нарушил десять правил программы борьбы с коррупцией в теннисе.

Ихлеф получил пожизненную дисквалификацию и штраф в размере $100 тыс. Санкция вступила в силу с 11 декабря. Теперь ему запрещено играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях.