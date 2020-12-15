Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM Бывший глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов займет должность вице-президента екатеринбургского «Урала». Об этом 15 декабря заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Игорь Ефремов станет вице-президентом футбольного клуба «Урал», — цитирует Иванова ТАСС.

По его словам, у Ефремов будут самые широкие полномочия — ему будет отдан весь спортивный блок. В частности, он будет входить в селекционный и трансферный отделы, а также отвечать за молодёжную команду «Урал-2».

Напомним, Ефремов был президентом ФНЛ с 2010 года, 7 декабря он ушёл в отставку.