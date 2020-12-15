Пекин, , 11:18 — REGNUM Китайская футбольная ассоциация (CFA) ввела потолок зарплат для иностранных игроков. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба организации.

В сезоне 2021 годовая заплата иностранного футболиста в Китае не должна превышать $3,63 млн. При этом максимальная зарплата игрока из Китая должна быть около $765 тыс. (в обоих случаях — до уплаты налогов).

Кроме того, клубы китайской Суперлиги могут ежегодно тратить не более $91,6 млн, из которых $12,1 млн — на зарплаты иностранцев.

Для выполнения нового правила CFA потребовала от клубов подписать новые контракты со всеми футболистами. При этом клубы могут подписать допсоглашения с игроками, у которых контрактная стоимость превышает лимит, чтобы в течение трёх лет компенсировать разницу.

В качестве наказания за нарушения команду могут лишить от 6 до 24 очков в турнирной таблице. Кроме того игрок, зарплата которого превышает потолок, не может участвовать в матчах. Если бцдет установилен факт подделки контрактов, то клуб будет понижен в классе, а футболистам грозит двухлетняя дисквалификация.