Москва, 15 декабря 2020, 11:10 — REGNUM Международная ассоциация бокса (AIBA) хотела бы, чтобы на Олимпийских играх было увеличено количество комплектов медалей, разыгрываемых в боксе. Об этом 15 декабря заявил президент AIBA Умар Кремлёв.
«Мы будем просить расширения медального зачёта на Играх. Было бы хорошо, если бы МОК в будущем рассмотрел десять женских и десять мужских весовых категорий», — цитирует Кремлёва ТАСС.
Он добавил, что сначала нужно восстановить AIBA и доказать, что бокс является одним из самых зрелищных и популярных видов спорта.
В ноябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксёрского турнира на Играх в Токио после того, как было начато расследование против AIBA, которая проводила отборочные олимпийские турниры. В мае 2019 года МОК решил сохранить боксёрский турнир на Олимпиаде, но AIBA при этом была лишена статуса признания.
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