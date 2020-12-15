Москва, 15 декабря 2020, 10:12 — REGNUM Строительство ледового дворца «Снегирь» в Новой Москве близко к завершению, сообщает 15 декабря сайт Стройкомплекса Москвы.
Объект планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Спорткомплекс расположен в деревне Марушкино. В нём предусмотрены две ледовых площадки (полноразмерная и малая), универсальный и тренажёрный залы.
«Здесь планируется проводить тренировки и соревнования не только по традиционным ледовым видам спорта — хоккею с шайбой, фигурному катанию, но и волейболу, баскетболу, сквошу», — говорится в информации.
Также планируется организовать массовые катания на коньках.