Москва, , 10:12 — REGNUM Строительство ледового дворца «Снегирь» в Новой Москве близко к завершению, сообщает 15 декабря сайт Стройкомплекса Москвы.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Спорткомплекс расположен в деревне Марушкино. В нём предусмотрены две ледовых площадки (полноразмерная и малая), универсальный и тренажёрный залы.

«Здесь планируется проводить тренировки и соревнования не только по традиционным ледовым видам спорта — хоккею с шайбой, фигурному катанию, но и волейболу, баскетболу, сквошу», — говорится в информации.

Также планируется организовать массовые катания на коньках.