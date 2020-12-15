Дортмунд, Германия, , 10:06 — REGNUM Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» может стать Марко Розе, который возглавляет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Об этом 15 декабря сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Под руководством Розе мёнхенгладбахская «Боруссия» заняла четвертое место в чемпионате Германии сезона 2019/20. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее дортмундская «Боруссия» объявила об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Такое решение было принято после разгрома от «Штутгарта» (1:5). Это поражение стало третьим подряд в домашних матчах и четвёртым в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен помощник Фавра Эдин Терзич. В настоящее время команда занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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