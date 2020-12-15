Милан, Италия, , 09:57 — REGNUM Миланский «Интер» намерен расстаться сразу с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно. Об этом 15 декабря сообщает La Gazzetta dello Sport.

В клубе хотят продать полузащитников Матиаса Весино, Раджу Найнгголана и Кристиана Эриксена, а также форварда Андреа Пинамонти.

Отмечается, что Весино не выходит на поле из-за проблем с коленом, Найнгголан и Эриксен не входят в планы главного тренера Антонио Конте, а Пинамонти, по мнению Конте, нужно набраться опыта.