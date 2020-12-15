Москва, , 09:06 — REGNUM Умар Кремлёв, избранный президентом Международной ассоциации бокса (AIBA), отказался от зарплаты в организации. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС.

«Я отказался от всей зарплаты в интересах спортсменов и восстановления AIBA. Буду работать без зарплаты», — сказал Кремлёв.

Кремлёв 12 декабря был избран президентом AIBA. Во время конгресса организации за него проголосовало большинство делегатов.

Напомним, Кремлёв также является генеральным секретарём Федерации бокса России.

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