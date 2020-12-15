Рим, , 08:43 — REGNUM «Аталанта» признана лучшей командой чемпионата Италии по футболу в 2020 году по версии La Gazzetta dello Sport. Об этом 15 декабря сообщается на сайте издания.

По итогам сезона 2019/20 «Аталанта» заняла третье место в Серии А. В Лиге чемпионов команда под руководством Джан Пьеро Гасперини дошла до ¼ финала, где проиграла ПСЖ.

Кроме того, издание определило лучшего тренера года, им стал наставник «Милана» Стефано Пиоли. Форвард «россонери» Златан Ибрагимович удостоен приза «Легенда», а нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле стал лауреатом награды «Человек года».