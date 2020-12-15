Виго, Испания, , 08:26 — REGNUM «Сельта» одержала победу над «Кадисом» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Сельты» голы забили нападающие Нолито (6), Яго Аспас (31), реализовавши пенальти, и полузащитники Фран Бельтран (43) и Брайс Мендес (45).

На сегодняшний день «Сельта» занимает девятое место в чемпионате Испании, в активе команды 16 очков после 13 матчей. «Кадис» идёт на седьмом месте с 18 очками.

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