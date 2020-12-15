Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 04:17 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» запустила дополнительные авиарейсы по маршруту: Москва («Шереметьево») — Новокузнецк («Спиченково») — Москва («Шереметьево»). Как сообщили ИА REGNUM в кузбасском правительстве, это сделано из-за роста популярности горнолыжного курорта «Шерегеш» у туристов из центральной части России.

Рейсы будут выполняться на самолете «Боинг 737» вместимостью 168 пассажиров. Стоимость билета в одном направлении — от 4 тысяч рублей. Дополнительный рейс будет выполняться по понедельникам, субботам и воскресеньям до 28 декабря, а также с 29 по 31 декабря и с 8 по 10 января 2021 года.

Напомним, что горнолыжный сезон в «Шерегеше» стартовал 14 ноября.