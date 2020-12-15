Тегеран, , 08:30 — REGNUM 14 декабря официальный представитель Федерации тяжелой атлетики Ирана заявил, что иранские женщины-тяжелоатлеты примут участие в мировых соревнованиях, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Марьям Манзи отметила, что иранская женская сборная по тяжелой атлетике примет участие в юниорском чемпионате мира IWF 2021 года (Джидда, 5−18 марта 2020 года). «Женская сборная Ирана по тяжелой атлетике будет находиться в лагерях подготовки вместе со спортсменами различных возрастных категорий», — сообщила Манзи.

По её словам, взрослая возрастная команда примет участие в азиатских соревнованиях, которые пройдут в Ташкенте (Узбекистан) в апреле 2021 года.

Манзи также отметила, что сборы сборной по тяжелой атлетике прошли в карантинных условиях из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), при этом спортсменам предоставили надлежащие условия.