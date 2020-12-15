Белград, , 00:53 — REGNUM Четыре золотых медали завоевали российские борцы греко-римского стиля Сергей Семёнов, Муса Евлоев, Жамболат Локьяев и Милад Алирзаев на проходящем в Белграде Кубке мира.

Евлоев в финале весовой категории до 97 кг победил представителя Венгрии Алекса Шока, Семёнов в весе до 130 кг — борца из Турции Османа Йылдырыма, Алирзаев в категории до 92 кг выиграл схватку у турка Салиха Айдина, Локьяев в финале победил венгра Эрика Торбу.

Кроме того, российский борец Степан Марянян завоевал серебряную медаль, уступив первое место в финале весовой категории до 60 кг Жоломану Шаршенбекову из Киргизии.

Соревнования в Белграде продолжатся до 18 декабря — победительниц женского турнира определят 15 и 16 декабря, а медали в вольной борьбе будут разыграны 17 и 18 декабря.

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