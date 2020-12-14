Москва, , 23:43 — REGNUM Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру вратаря московского «Спартака» Александра Максименко.

«Я не общался с Кутеповым, но игру с «Сочи» смотрел. Мне кажется, «Спартаку» не хватает игроков спереди. Почему нельзя Маслова поменять на Кутепова и поставить его вперед? По игре у «Сочи» было больше моментов, они заслуженно победили.

Если бы не Максименко, то «Спартак» бы не находился на втором месте. И в том сезоне тоже. Максименко — один из лучших футболистов сейчас», — сказал хавбек «Химок» в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Максименко отстоял пять игр на ноль, проведя 18 матчей в чемпионате.