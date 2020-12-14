Санкт-Петербург, , 23:09 — REGNUM Согласно информации «Спорт-Экспресс», на матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» будут допущены 1700 зрителей.

По данным источника, это решение принято в соотвествии с текущей ситуацией с коронавирусом в Петербурге. Игру также смогут посетить владельцы сезонных абонементов. Тем не менее руководство «Зенита» постарается изменить ситуацию с допуском и увеличить количество зрителей на трибунах.

Предыдущий матч «сине-бело-голубых» с московским «Динамо» посетило две тысячи зрителей.

Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Петербурге 16 декабря. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.