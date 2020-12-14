Уфа, , 22:41 — REGNUM Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Александр Алексеев рассказал о своей возможности отправиться в Национальную хоккейную лигу.

На данный момент Алексеев на правах аренды выступает за «Салават», перейдя в российскую команду перед началом сезона из «Вашингтона», который выбрал хоккеиста под общим 31-м номером на драфте 2019 года.

«Из «Вашингтона» мне пока никто не звонил. Я игрок «Салавата Юлаева», у меня тут неплохо получается», — приводит слова Алексеева официальный портал КХЛ.

В этом сезоне защитник провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 8 (4+4) очка7