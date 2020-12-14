Перуджа, Италия, , 22:35 — REGNUM Так называемое «дело Суареса» привело к отставке ректора Иностранного университета Перуджи Джулианы Грего Болли, передают местные СМИ в понедельник, 14 декабря.

Ранее ректор была отстранена от исполнения своих полномочий на время проведения расследования, теперь она приняла решение уйти в отставку.

Экс-футболист «Барселоны» Луис Суарес в сентябре 2020 года сдавал экзамен на знание итальянского языка в университете Перуджи. Уругвайский игрок хотел получить гражданство Италии, чтобы иметь возможность выступать за «Ювентус» на правах не легионера, а гражданина одной из стран ЕС.

По данным правоохранительных органов, результат успешно сданного экзамена был предрешен. Предполагается, что к нарушению закона были причастны юристы, сотрудничающие с «Ювентусом».