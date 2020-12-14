Париж, , 22:17 — REGNUM Французский журнал France Football опубликовал список из лучших полузащитников в истории футбола.

Согласно информации, размещённой на портале, лучшими атакующими полузащитниками были названы Диего Марадона, защищавший цвета «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины, и бразилец Пеле.

Лучшими на позиции оборонительного полузащитника, по мнению France Football, являются испанец Хави, выступавший за «Барселону», и Лотар Маттеу, известный по игре за «Баварию» и сборную ФРГ.

Напомним, что France Football собирает лучшую сборную в истории футбола по схеме 3−4-3. Игроков на свои позиции определяют 140 жюри, которые также участвуют в голосовании на «Золотой мяч».