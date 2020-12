Копенгаген, , 18:29 — REGNUM 15 декабря в 21:00 по московскому времени состоится матч первого тура группы B онлайн-турнира по CS: GO IEM Global Challenge 2020 Natus Vincere — FURIA. Матч будет разыгран в формате best of 3.

Также в турнире примут участие Vitality, Complexity, Astralis, BIG, Liquid и Heroic.

Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

На последнем турнире BLAST Premier Fall 2020 Finals Natus Vincere заняли четвертое место, вылетев от датчан из Astralis.